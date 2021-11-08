В Крыму обнаружили пустую могилу с оружием времен Великого переселения народов

В могильнике Джурга-Оба в Ленинском районе Крыма археологи обнаружили пустую могилу с артефактами времен Великого переселения народов. Об этом сообщил общероссийский археологический журнал «Краткие сообщения Института археологии», передает «Комсомольская правда».

Внимание специалистов привлек меч с прямым однолезвийным клинком. По их данным, погребение датируется второй половиной V — первой половиной VI веков. В декоре клинка прослеживаются элементы как восточного, так и западного обрядов. В частности, ножны, в которых находился меч, украшали две птичьи головы.

Обычно таким образом оружие украшали представители западных народов. По мнению ученых, меч мог попасть в Крым из Ирана или Среднего Востока.

Ранее сообщалось, что псковские археологи нашли старинные жернова мельницы XVI-XVII веков. Работы проводились на улице Леона Поземского. На размещенных в сети кадрах объект запечатлен в земле. Специалисты отметили, что под жерновами мельницы сохранилось зерно.

