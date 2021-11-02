Псковские археологи обнаружили старинные жернова мельницы

Археологи обнаружили старинные жернова мельницы XVI-XVII веков во время раскопок в Пскове

Псковские археологи обнаружили во время раскопок старинные жернова мельницы XVI-XVII веков. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте Археологического центра Псковской области.

Известно, что работы проводились на улице Леона Поземского. На размещенных в сети кадрах объект запечатлен в земле. Специалисты отметили, что под жерновами мельницы сохранилось зерно. Публикация набрала больше 150 лайков.

О дальнейших действиях археологов на месте раскопок пока не сообщалось.

В конце октября сообщалось, что во время раскопок в Краснодарском крае специалисты нашли погребение вождя или знатного воина II века до нашей эры. Археологи обнаружили древнее захоронение внутри кургана. Рядом с останками вождя лежали кости животных, посуда и оружие, облаченное в золото. Всего в семиметровом кургане археологи нашли более 170 погребений. Отмечается, что все находки будут переданы в музей.

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