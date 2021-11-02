Россиянин создал музей родного села в своем гараже

Житель Забайкалья создал в своем гараже музей, посвященный истории его родного села — Иван-Озера. Об этом сообщает «Байкал Daily».

Как рассказал основатель музея и уроженец Иван-Озера Михаил Сапижев, большую часть жизни он проработал в Иркутской области, однако когда его мать тяжело заболела, был вынужден вернуться в родное село. Уже там он решил создать музей, экспонаты для которого начала собирать еще его мать. «Мама очень бережно относилась к истории», — пояснил Сапижев.

Сейчас в экспозиции музея можно увидеть военную форму времен Великой Отечественно войны, детские игрушки и женские сумочки советского периода, а также наконечники стрел, ножи и украшения, которые обнаружил близ Иван-Озера археолог Павел Кобелев. Кроме того, Сапижев собрал огромную тематическую библиотеку, которой пользуются все местные жители.

«Музей Михаила Сапижева в ближайшее время вполне может стать одним из брендов Забайкалья. Отдел туризма министерства экономического развития региона рассматривает идею включения музея в турмаршруты», — заявила начальник отдела туризма Татьяна Воронина министерства экономического развития Забайкальского края.

По ее словам, музей уже стал культурным центром всего села.