Иркутская художница рассказала о проблемах материнства с помощью стикеров

Художница из Иркутска Елена Сиселева поднимает проблемы материнства, оставляя на городских стенах послания в виде голых человечков. Стикеры она расклеивает на заброшенных, но некогда популярных местах. Так она хочет обратить на них внимание, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Сиселева стала заниматься стрит-артом около двух лет назад. Первую работу в нынешнем стиле она сделала после рождения сына — стикерами россиянка отмечала места прогулок с малышом. Художница рассказала, что специально выбрала эту технику: стикеры недолговечны, их можно легко оторвать, заклеить или закрасить. Однако таким образом и происходит диалог стрит-арта с горожанами, считает россиянка.

Привлекая внимание к теме материнства, Сиселева рассказывает и о личных переживаниях. В интервью Babr Mash она призналась, что после рождения ребенка ее корили за путешествия и прогулки. Одна из работ художницы символизирует важность бабушки для семьи: Сиселева считает, что бабушка может быть важна не столько для ребенка, сколько для молодой матери.

Ранее сообщалось, что Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ИЗО) представит в своей экспозиции полотна уральских живописцев, посвященные образам старого Урала. Посетителям выставки также покажут картины провинциальных уральских художников, которые стремились запечатлеть земляков и пейзажные особенности родного края.