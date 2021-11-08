Индекс Мосбиржи вырос на 0,78 процента на открытии торгов

Российский фондовый рынок открылся ростом основных биржевых индексов в понедельник, 8 ноября. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже вырос до 4207,16 пункта (плюс 0,78 процента), индекс РТС — до 1848,10 пункта (плюс 1,17 процента).

Лидерами роста «голубых фишек» на 10:10 стали TCS Group (плюс 1,73 процента, до 8163,8 рубля за акцию), «Полиметалл» (плюс 1,59 процента, до 1345,9 рубля) и «Татнефть» (плюс 1,38 процента, до 550,5 рубля). Остальные 12 компаний также начали торги в плюсе.

Курс доллара составил 71,25 рубля (минус 0,007 рубля), курс евро — 82,38 рубля (минус 0,036 рубля). Биткоин торговался по 66 196,4 доллара за монету (плюс 7,05 процента).

Нефть марки Brent стоила 83,53 доллара за баррель (плюс 0,94 процента), марки WTI — 82,14 доллара (плюс 1,07 процента). Газовые фьючерсы торговались по 983 доллара за тысячу кубометров.

