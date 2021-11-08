Мосбиржа установила рекорд

Московская биржа в пятницу, 5 ноября, установила рекорд по объему торгов иностранными ценными бумагами, сообщается на ее официальном сайте.

В тот день на бирже заключили более 72 тысяч сделок с иностранными бумагами. Объем торгов составил 7,6 миллиарда рублей, что составило 9 процентов от общего объема на рынке акций.

«Мы постоянно расширяем список доступных инструментов и предоставили инвесторам возможность совершения операций в удобной им валюте», — заявил директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин. К концу года на бирже можно будет приобрести бумаги более 500 компаний, сообщил он. Также в будущем планируется добавить еще больше позиций за счет расширения новых юрисдикций.

Мосбиржа запустила торги акциями иностранных компаний 24 августа 2020 года. Сделки доступны на основной и вечерней торговых сессиях — с 10:00 до 23:50. С 27 сентября появилась возможность производить расчеты в долларах. В декабре биржа запустит торговлю иностранными бумагами на утренней торговой сессии.

19 октября один из основных индексов Московской биржи — долларовый РТС — побил 10-летний рекорд, поднявшись выше 1900 пунктов. Рекорд другого основного индекса — Мосбиржи — был установлен 14 октября 2021 года (4292,68 пункта).