В ЮАР обнаружили загадочный череп предка человека

Международная команда исследователей обнаружила в ЮАР первый известный череп ребенка Homo naledi. Описание загадочных останков, чей возраст составляет около 250 тысяч лет, опубликовано в двух статьях в журнале PaleoAnthropology.

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Череп антропологи обнаружили в 2017 году в Южной Африке, в пещерной системе Восходящая Звезда. Он был найден в узком проходе — 15 сантиметров шириной и 80 сантиметров длиной — всего в 12 метрах от пещеры Диналеди, где в 2015 году нашли останки Homo naledi, одного из предков современного человека. Других останков тела умершего в возрасте четырех-шести лет ребенка не сохранилось. Он получил имя Лети — от слова «летимела», на языке сетсвана означающего «потерянный».

Сам череп состоит из 28 фрагментов и шести зубов. «Это первый обнаруженный частичный череп ребенка Homo naledi, который дает нам представление о всех этапах жизни этого замечательного вида», — отмечает ведущий автор исследования, доцент Университета штата Луизиана Джулиет Брофи. Размер мозга Лети — от 480 до 610 кубических сантиметров, что, по подсчетам ученых, составляет 90-95 процентов от объема мозга взрослого индивида.

Возраст Лети определить пока не удалось. Возраст останков H. naledi, найденных поблизости, составляет около 245-331 тысячи лет. По мнению исследователей, череп относится к тому же периоду. Причина смерти Лети пока остается загадкой — на черепе не найдено ни следов от зубов хищников или падальщиков, как и свидетельств того, что останки были перенесены в проход водой. По мнению ученых, это означает, что останки Лети были помещены в проход его сородичами.

