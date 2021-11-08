Россияне увидят малый парад планет

Жители нескольких регионов России — Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей, а также ХМАО, ЯНАО и Пермского края — увидят в первой половине недели парад планет. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева.

«В целом предстоящее событие можно назвать мини-парадом планет: у самого горизонта будет видна Венера, чуть восточнее можно увидеть Луну, затем Сатурн и Юпитер. К сожалению, для парада планет они не находятся в узком поле зрения: на него обычно требуется не более 10 градусов. А здесь их будет разделять почти 50 градусов, если считать от Юпитера до Венеры», — рассказал он.

По словам астронома, вечером 8 ноября после захода Солнца Луна окажется рядом с Венерой. Во вторник, 9 ноября, Луна встанет между Венерой и Сатурном, на следующий день она окажется рядом с Сатурном, а 11 ноября — рядом с Юпитером.

«Все это будет видно только вечером в юго-западной части неба», — добавил ученый.