Правительство поддержало законопроект об отмене обязательного техосмотра, который был внесен в Государственную Думу парламентариями «Единой России». Об этом сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, от обязательного техосмотра освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, которые принадлежат гражданам, а также используются в личных целях. Вместе с тем документ не распространяется на машины такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров. Отмечается, что техосмотр будет нужен при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

В положительном отзыве правительства уточняется, что проверка выполнения требований к транспорту в случае изменения его конструкции будет осуществляться в форме предварительной технической экспертизы конструкции на предмет возможности ее изменения.

6 сентября партия «Единая Россия» заявила, что планирует внести в Госдуму законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей. При этом, по словам секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, процедура останется обязательной при продаже транспортного средства старше четырех лет.

