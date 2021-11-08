Иностранцы резко нарастили вложения в Россию

Международные инвесторы резко нарастили вложения в рублевые активы. Как сообщает «Коммерсантъ», за отчетную неделю с 27 октября по 3 ноября объем инвестированных средств увеличился в пять раз по сравнению с неделей ранее и составил 90 миллионов долларов.
За шесть недель инвесторы вложили в фонды российских акций 600 миллионов долларов. Также за отчетную неделю замедлились оттоки из фондов облигаций. Иностранные инвестиции в российские облигации сократились на три миллиона долларов — минимальный показатель с конца весны. В течение предыдущих шести недель инвесторы выводили в среднем свыше 70 миллионов долларов в неделю, за это время вложения суммарно сократились на 426 миллионов долларов.
Эта динамика отражает общую тенденцию на мировом рынке. За отчетную неделю клиенты фондов, ориентированных на облигации развивающихся стран, вложили в них 400 миллионов долларов. Этот показатель в 2,5 раза ниже притока неделей ранее, однако лучше результатов сентября и значительной части октября, когда отток средств из фондов составлял 1,1-2,8 миллиарда долларов в неделю.
Возросший интерес инвесторов к вложениям в рынки развивающихся стран обусловлен снижением рисков дефолта китайского застройщика Evergrande — в конце октября девелопер выплатил очередной купон. На поведение инвесторов повлияло и снижение ставок по американским облигациям. 21 октября доходность US Treasuries достигала 1,7 процента годовых, а к 3 октября она снизилась до 1,45 процента годовых.
Дальнейший рост инвестиций в активы будет зависеть от уровня инфляции. Гендиректор УК ТФГ Равиль Юсипов отмечает, что высокая стоимость сырья, логистические проблемы и дефицит рабочей силы сказываются на ключевом показателе роста цен. Инфляционное давление, по мнению эксперта, по-прежнему велико, поэтому ждать быстрого восстановления цен на облигации не стоит.
По итогам октября инфляция ускорилась до 8,13 процента в годом выражении. К концу 2021 года Центральный банк прогнозирует рост цен на уровне 7,4-7,9 процента при целевом показателе в 4 процента. По оценке регулятора, на ускорение инфляции среди прочих факторов влияют неожиданно плохой урожай и конъюнктура мировых рынков.