Бизнес разочаровался в системе ЦБ

Популярность оплаты товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП) снизилась в октябре, пишет «Коммерсантъ». Бизнес разочаровался в системе, разработанной Центробанком (ЦБ) , несмотря на низкие комиссии.

В сентябре объемы оплаты через СБП составили 7 миллиардов рублей, в октябре выросли до 10,7 миллиарда рублей, однако динамика снизилась почти в два раза — со 107 до 49 процентов. У отдельных банков разница еще заметнее: в Райффайзенбанке рост платежей через СБП в октябре составил 28 процентов, хотя в сентябре количество таких операций выросло в 15 раз.

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Резкий отказ связан с окончанием срока госпрограммы по возврату комиссии при оплате СБП, предположили в «Тинькофф-банке». Топ-менеджер одного из банков считает, что новые клиенты подключаются к СБП в ноябре из-за незнания: представители малого и среднего бизнеса рассчитывают сэкономить на возврате комиссии, но не до конца разобрались, что льгота действует до конца сентября.

Крупные сети не используют СБП, несмотря на низкую комиссию по сравнению с эквайрингом. Там опасаются снижения скорости оплаты и возникновения очередей. Решить проблему могло бы добавление возможности расплачиваться через СБП бесконтактно при помощи NFC-чипа. Технология находится в стадии испытаний и пока доступна только при установке приложения на телефон.

СБП неинтересна физическим лицам из-за отсутствия преимуществ, которые они могут получить при оплате банковской картой, в частности, кэшбека, отметил глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров. Для активного развития оплат через СБП гражданам необходимо предоставить экономические стимулы.

Банк России запустил СБП в январе 2019 года. У физических лиц появилась возможность совершать бесплатные межбанковские переводы по номеру телефона до 100 тысяч рублей в месяц и оплачивать покупки в магазинах по QR-коду.