Лишенный лицензии российский банк выиграл дело против ЦБ

Арбитражный суд города Москвы признал незаконным решение Центробанка об отзыве лицензии краснодарского банка Южной многоотраслевой корпорации (ЮМК), которое было принято в середине марта этого года. Об этом со ссылкой на резолютивную часть решения суда пишет «Коммерсантъ».

На основании каких аргументов организация, занимающая 222 место в российской банковской системе по величине активов, сумела выиграть дело против ЦБ, не сообщается. В последний раз суд становился на сторону банка в таком вопросе в 2015 году.

В общей сложности с начала 2021 года лицензий лишились 19 российских банков. В суд, помимо ЮМК, подал только Майкопбанк, но его иск остался без удовлетворения.

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Введение временной администрации в ЮМК Банк регулятор объяснял неоднократным нарушением требований антиотмывочного законодательства. По мнению Центробанка, банк обслуживал интересы «собственников и связанных с ними компаний, на которые приходилась существенная доля кредитного портфеля».

Эксперты отметили уникальность ситуации. Партнер правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Дмитрий Терентьев напомнил, что в российском законодательстве Центробанк по факту исполняет функции одной из ветвей власти, и бороться с ним в суде сложно. Он предположил, что ЦБ не признает поражение и постарается обжаловать решение арбитража в течение месяца.

Партнер компании «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов согласен с тем, что регулятор станет любым образом затягивать процесс, хотя собственники банка уже сейчас вправе требовать отмены приказов об отзыве лицензий и введении временной администрации. В Центробанке не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию.

Ранее управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев назвал основные причины ухода банков с российского рынка. Чаще всего речь идет о снижении капитала ниже требуемого уровня, а также вовлеченность в сомнительные операции, в том числе обслуживание онлайн-казино и букмекеров.