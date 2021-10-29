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Россия провалила судебную реформу в экономике

«Ъ»: реформа третейских судов в России не повысила доверие бизнеса и государства к ним
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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Реформа третейских судов (ТС) не повысила доверие бизнеса и государства к такому способу разрешения споров, пишет «Коммерсантъ». Чиновники и новые суды считают ее успешной, однако статистика подтверждает, что исполнение третейских решений в госсудах не стало легче, а российский бизнес продолжает решать крупные споры за рубежом, что свидетельствует о провале экономической судебной реформы.

Закон об арбитраже вступил в силу пять лет назад — 1 сентября 2016 года. В ноябре 2021 года исполнится четыре года с окончания переходного периода третейской реформы, отведенного на переформатирование ТС. Суть реформы в том, что несколько тысяч ТС заменили на семь постоянно действующих арбитражных учреждений (ПДАУ). Право рассматривать споры на территории России также получили иностранные арбитражи — Гонконгский, Венский, Сингапурский и Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (суд ICC).

В Минюсте отметили, что небольшое количество ПДАУ компенсируется созданием региональных отделений, «способствуя повышению доверия к институту арбитража со стороны бизнеса и государства». Там также указали на рост числа рассматриваемых споров — с 947 исков в 2018 году до 1374 исков в 2020 году.

Представители ПДАУ согласились с положительными оценками ведомства. Зампред Международного коммерческого арбитражного суда (МКАС, является одним их трех арбитражных учреждений общего профиля) по спортивным спорам Вадим Чубаров считает, что семи существующих ПДАУ достаточно, чтобы учесть интересы российского бизнеса, в том числе за границей. Зампред Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Замазий назвал успехами реформы прекращение деятельности «многих сомнительных и откровенно недобросовестных структур» и улучшение арбитражного законодательства. Вице-президент по правовым вопросам «Ростелекома» и член Объединения корпоративных юристов (ОКЮР) Александр Смирнов отметил рост доверия к ведущим арбитражным учреждениям.

Несмотря на положительные отзывы властей и судей, юристы отметили, что крупные и международные споры в основном остались в зарубежной юрисдикции, а ПДАУ рассматривает преимущественно внутренние дела. «Количество дел, которые рассматривают арбитражные центры, не достигло значительных показателей. Сами центры работают нормально, но их мало, и бизнес не сильно на них рассчитывает», — считает управляющий партнер АБ «Бартолиус» Юлий Тай.

Количество дел в ТС уменьшилось почти в десять раз и составляет менее 0,1 процента от коммерческих споров в государственных судах, отметил председатель правления Арбитражной ассоциации Владимир Хвалей. Данные статистики указывают на «полное фиаско» реформы, считает он. Не готов назвать реформу удачной и советник юридической фирмы Allen & Overy Андрей Панов. Он считает, что бизнес не нашел преимуществ третейского разбирательства по сравнению с госсудами — такие споры заметно дороже и длятся дольше.

По данным судебного департамента при Верховном суде России, за пять лет число обращений в государственные арбитражные суды за выдачей исполнительного листа на решение ТС упало в десять раз — с 7324 заявлений в 2016-м до 725 заявлений в 2020 году. Более шести тысяч споров перешли из третейской сферы в государственные суды, объясняет партнер юридической фирмы Mansors Роман Зыков. Таким образом, реформа не разгрузила госсуды и не справилась с одной из своих задач.

В конце мая уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов заявил, что подавляющее большинство российских бизнесменов опасаются необоснованного возбуждения уголовных дел в отношении себя и считают ведение бизнеса в стране небезопасным. О страхе перед несправедливым уголовным преследованием заявили 80 процентов участников опроса Федеральной службы охраны (ФСО).

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