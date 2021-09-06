Российские компании заподозрили в многомиллиардном отмывании денег

Российские компании, столкнувшиеся с блокировкой операций или счетов со стороны банков, обусловленной борьбой с отмыванием и выводом денег, стремятся обойти ограничения через суд, следует из годового отчета Росфинмониторинга, пишут «Известия». Бизнес пытается легализовать незаконные доходы, обращаясь в суд при отсутствии реального спора, чтобы получить исполнительные документы и обналичить деньги или увести их за рубеж в обход закона.

В случае возникновения подозрений суды ставят в известность Росфинмониторинг. В 2020 году речь шла о более чем пяти тысячах разбирательств на многомиллиардную сумму, значительно возросшую по сравнению с 2019 годом (616 миллиардов рублей и 214 миллиардов рублей соответственно). Общая сумма отказов по мнимым сделкам, вынесенных судами, в 2020 году составила 71 миллиард рублей, подчеркивается в документе.

«В случаях, когда у суда возникают сомнения в причастности сторон к отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также когда необходимо исключить ситуации, при которых судебные решения используются для легализации противоправных действий, суд информирует Росфинмониторинг, который, в свою очередь, предпринимает меры реагирования, предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ», ― сообщили в Росфинмониторинге.

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При этом заградительные меры, применяемые кредитными организациями, в 2020 году помогли пресечь вывод в легальный оборот более 190 миллиардов рублей «теневого» происхождения, говорится в отчете ведомства. Наблюдения Центрального банка России, в свою очередь, показывают, что бизнес чаще использует исполнительные документы при совершении операций, вызывающих подозрения в связи с возможной легализацией или отмыванием доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, отметили в ЦБ.

В регуляторе указали, что не раз предлагали поменять закон таким образом, чтобы у банков появилось право отказывать в совершении операции по исполнительным документам при наличии подозрений. В «Открытии», Росбанке, крымском РНКБ и «Зените» подтвердили «Известиям», что знают о схемах обналичивания и вывода денег через суды, а также нотариусов.

В конце августа РБК также рассказал о жалобах банков на сложности при исполнении закона, направленного на блокировку переводов в пользу нелегальных онлайн-казино. На проблему в письме вице-спикеру Совета Федерации Николаю Журавлеву пожаловался Национальный совет финансового рынка (НСФР). Из письма следует, что финансовые учреждения не могут автоматически проверять клиентов на причастность к нелегальному бизнесу и вынуждены прибегать к «ручному» режиму.

