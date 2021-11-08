В Совфеде оценили вероятность войны России с Украиной

Возможное решение Украины перейти к открытому военному конфликту с Донбассом станет детонатором разрушения страны за счет гражданского протеста, считает член Совфеда Сергей Цеков. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор заявил, что Россия обязательно защитит самопровозглашенные республики, но вероятность того, что Украина решится на такой шаг, по его оценке, составляет порядка 50 процентов.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин назвал условие для «уничтожающего удара» по Украине со стороны России. По его словам, если Киев попытается развязать войну на юго-востоке страны, то Москва, вероятно, не оставит это без внимания. Депутат считает, что попытка полномасштабного наступления в Донбассе вызовет ответный удар со стороны России.

Гражданский протест

Цеков отметил, что, если Украина решится на открытый конфликт с Донбассом, Россия будет вынуждена выступить в защиту этих территорий.

«Подобное развитие событий может послужить детонатором дальнейшего разрушения Украины за счет гражданского протеста внутри страны. Как показывают исследования самого государства, мнения руководства, политиков и политологов, области Донецка и Луганска, оставшиеся на территории Украины, ненавидят действующую власть, считая ее оккупационной. Так что за счет такого протеста страна может как минимум полностью потерять две области, а как максимум — лишиться и других», — сообщил политик.

Сенатор считает, что угадать, решится ли Украина на масштабный военный конфликт, пока невозможно — вероятность такого исхода он оценил на уровне 50 процентов. Большую роль здесь, по его мнению, сыграет позиция США, которые легко могут инициировать вооруженное наступление на Донбасс.

«Воинственность в последнее время чувствуется постоянно, заявления о том, что вопрос нужно решать вооруженным путем, звучат на очень разных уровнях. Действия [президента Украины Владимира] Зеленского тем временем крайне непоследовательны. Вернее, последовательны только с точки зрения усиления воинственности. Удержать его может только понимание того, что подобный шаг приведет к потере еще больших территорий Украины. Нельзя сбрасывать со счетов и США: если они продолжат открыто поддерживать и провоцировать военные действия, конфликта не избежать», — заключил Цеков.

Он добавил, что подобные действия однозначно вызовут определенные возмущения мирового сообщества, но протест будет слишком вялым для того, чтобы как-то отразиться на действиях Украины.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, что в случае полномасштабной агрессии со стороны Киева ДНР будет рассматривать не только оборонные действия.