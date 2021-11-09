Пожилая женщина дала отпор рвавшему ее на части медведю

В США на пожилую женщину напал крупный медведь, однако ей удалось дать ему отпор

В США пожилая женщина, в прошлом работавшая врачом, рассказала о нападении крупного черного медведя. Ей удалось дать ему отпор и скрыться, сообщается на портале программы Today телеканала NBC.

Инцидент произошел на озере Тахо в штате Калифорния. Лорел-Роуз фон Хоффманн-Курци владеет небольшим домом возле водоема, и во время пандемии COVID-19 она решила там самоизолироваться. По ее словам, хищник напал на нее вечером, поэтому она долго не замечала его, пока тот не занес лапу для удара.

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«Я не понимала, что происходит, просто почувствовала, что меня рвут на части», — вспоминает Фон Хоффманн-Курци. Ей удалось набросить на зверя одеяло и убежать в дом. Женщина получила серьезные рваные раны головы и тела, но смогла перевязать их самостоятельно и вызвать помощь.

Как заявил капитан Департамента рыбных ресурсов и дикой природы Калифорнии Патрик Фой, его коллеги получили образцы ДНК медведя и теперь пытаются его выследить. «Если животное нападает на человека и мы можем его идентифицировать, то оно подвергается эвтаназии, чтобы предотвратить новые атаки», — заявил он.

Фой также рассказал, что за 25 лет популяция черных медведей в Северной Калифорнии увеличилась втрое, поэтому столкновения с людьми участились.

Ранее в американском штате Северная Каролина собака спасла хозяев от нападения барибала. Пес бросился на медведя и сумел отвлечь его.