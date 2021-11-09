В сети обсудили куртки беженцев за десятки тысяч рублей

Стоимость одежды нелегальных мигрантов, направляющихся из Белоруссии в Польшу, вызвала волну обсуждений в социальных сетях. Соответствующие посты появились в Twitter.

Пользователи обратили внимание на фотографию папарацци, на которой изображен мужчина в голубой куртке, вязаной шапке и защитной маске. Один из юзеров предположил, что беженца запечатлели в утепленном бомбере PBI Chilliwack люксового бренда Canada Goose с меховой отделкой на капюшоне. Цена вещи с учетом скидки составляет четыре тысячи злотых (71 тысяча рублей), что демонстрируется на скриншоте сайта марки.

В то же время другие комментаторы посчитали, что мигрант приобрел реплику дорогой верхней одежды на AliExpress или других подобных платформах. «Какой в этом смысл, если это все паленка за 40 баксов?», «Видно, что это куртка с AliExpress, которая не стоит десятки тысяч», «Бред, это совершенно другая модель одежды», — высказывались они под коллажом.

В понедельник, 8 ноября, группа нелегальных мигрантов с Ближнего Востока собралась на белорусско-польской границе и попыталась преодолеть приграничные заграждения. По данным правительства Польши, численность толпы беженцев достигала трех-четырех тысяч человек. В Варшаве также отметили, что палаточный лагерь нелегалов охраняют белорусские силовики.

Миграционный кризис на восточной границе Евросоюза начался в мае 2021 года. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали массово нарушать границу Польши и Литвы со стороны Белоруссии. Вильнюс и Варшава усилили пограничные патрули и в срочном порядке приступили к строительству забора из колючей проволоки. Правительства этих стран обвиняют Минск в намеренной эскалации миграционного кризиса.