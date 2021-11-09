Усадьбу ротмистра Переяславцева в Екатеринбурге восстановят в 2022 году

На улице Карла Либкнехта в центре Екатеринбурга восстановят историческую усадьбу. Реконструкцию дома ротмистра Переяславцева планируют завершить в следующем году, сообщает портал E1.

В ближайшем будущем в здании отремонтируют кровлю, а затем заменят все инженерные и коммуникационные сети. Согласно плану застройщика, во дворе усадьбы появится небольшой парк со скамейками, кустами, деревьями и фонтаном.

Как отмечает издание, ажиотаж вокруг дома на Карла Либкнехта возник в конце октября, когда экскаватором снесли часть исторической постройки. Тогда региональное управление госохраны объектов культурного наследия решило установить более тщательный контроль за подрядчиком.

Дом датируется концом XIX века, изначально здание было двухэтажным, им владел Михаил Деханов. Затем, в 1890-х годах, здание перешло ротмистру Федору Андреевичу Переяславцеву, который и перестроил его в усадьбу. Впоследствии у дома появилась двухэтажная пристройка и арочный проезд. В поздний советский период в здании размещался Институт машиноведения Уральского отделения АН СССР.

