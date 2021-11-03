В Казани началась реставрация «Дома Дротоевского»

В Казани начали реставрировать памятник архитектуры XIX века «Дом Дротоевского» на улице Карла Маркса, 56/11. Об этом сообщает пресс-служба комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

В здании планируется усилить фундамент, установить полы и перекрытия, произвести гидроизоляцию стен и монтаж крыши. После реставрации его планируется приспособить для современного использования.

Двухэтажный дом Дротоевского с каменным первым и деревянным вторым этажами построен по проекту архитектора Фомы Петонди в 1837 году. На фасаде размещен лаконичный декор в стиле ампир, выполненный в технике резьбы по дереву.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в 2022 году отреставрируют панно «Связь времен» на фасаде дома купца Мичурина. Реставрация триптиха в зимнее время проблематична из-за низких температур и может привести к нарушению целостности произведения. По данной причине восстановительные работы будут проведены в теплое время года. Отмечается, что это будет первая реставрация объекта с 1987 года.