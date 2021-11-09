Названы самые популярные города Испании среди россиян

Spain-Real.Estate: в Аликанте увеличилась доля запросов от россиян на покупку недвижимости

В период с сентября по октябрь 2021 года самым популярным среди россиян городом для покупки недвижимости в Испании стал Аликанте. К таким выводам, предоставленным «Ленте.ру», пришли аналитики портала Spain-Real.Estate.

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По данным экспертов, доля запросов на приобретение жилья в столице одноименной провинции достигла 26,3 процента — с июня-июля спрос на объекты в регионе у жителей России вырос на 54,7 процента.

Практически таким же востребованным аналитики назвали город Торревьеха — там захотели купить недвижимость 22,1 процента россиян, намеренных приобрести жилье в стране. Однако летом риелторы получили на 12,4 процента больше запросов на покупку недвижимости в этом населенном пункте.

Замыкает тройку лидеров Марбелья — в первые два месяца осени обзавестись домом в этом городе захотели 11,5 процента россиян, а с июня-июля их число выросло на 62,2 процента.

Ранее аналитики Spain-Real.Estate выяснили, что среди жителей 15 российских городов-миллионников сильнее всего стремятся переехать в Испанию москвичи — на их долю пришлось 58,8 процента заявок. За ними следуют петербуржцы (18,5 процента) и екатеринбуржцы (более трех процентов).