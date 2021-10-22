Названы мечтающие переехать в Испанию россияне

В период с сентября по октябрь 2021 года больше всего запросов о переезде в Испанию среди 15 российских городов-миллионников поступило от москвичей. К таким выводам, предоставленным «Ленте.ру», пришли аналитики портала Spain-Real.Estate.

За первые два осенних месяца количество запросов о переезде в Испанию среди жителей Москвы достигло 58,8 процента от общего числа. Вторую строчку в рейтинге мечтающих сменить местожительство заняли жители Санкт-Петербурга — показатель составил почти 18,5 процента.

Мечтающими о жизни в Испании назвали и екатеринбуржцев — доля спроса достигла чуть больше трех процентов. Меньше всех о переезде задумывались жители Волгограда — их интерес оказался на уровне 0,67 процента.

Ранее эксперты Spain-Real.Estate определили, в какую минимальную сумму обойдется квартира в Торревьехе, который называют самым русским городом в Испании. В октябре 2021 года подобный объект можно было приобрести за 2,4 миллиона рублей. Жилье располагается в районе Ла Сиеста.