Названа цена самой дешевой квартиры на Канарах

Самая дешевая квартира на Канарских островах в августе 2021 года обошлась бы в 6,15 миллиона рублей. Стоимость доступного жилья назвали эксперты портала Spain-Real.Estate. Аналитическая заметка есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Доступный объект находится в 300 метрах от моря, до гавани населенного пункта Лас-Гальетас придется пройти 15 минут. Однокомнатная квартира занимает площадь в 47 квадратных метров и продается со всеми удобствами. Новый владелец может переехать сразу после покупки.

Второй по доступности объект почти за 7,2 миллиона рублей расположен в городе Гуаза. В однокомнатной квартире на площади в 43 «квадрата» есть гостиная с открытой кухней. Рядом с домом находятся магазины и автобусные остановки. Топ-3 списка замкнула однокомнатная квартира за 7,5 миллиона рублей в муниципалитете Гуаргачо. На 60 квадратных метрах также располагаются ванная комната с душем и кухня. В стоимость входит мебель.

Ранее эксперты Spain-Real.Estate назвали стоимость самой дешевой квартиры на вторичном рынке в испанском городе Торревьеха, который считают самым русским городом страны. Жилье в 29 квадратных метров обойдется почти в 2,6 миллиона рублей.