Россияне массово захотели получить вид на жительство в Испании

Спрос на получение вида на жительство в Испании среди россиян увеличился на 30 процентов

В июле 2021 года спрос на получение вида на жительство в Испании увеличился почти на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. О том, что россияне массово захотели переехать в европейскую страну, сообщили эксперты портала Spain-Real.Estate. Аналитическая заметка есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Россияне начали чаще интересоваться видом на жительство в Испании еще в мае 2021 года — показатель достиг почти 8 процентов относительно значения апреля. Июль 2021 года стал рекордным по числу запросов, начиная с 2019 года.

С января по июль 2021 года желание получить ВНЖ в Испании среди россиян увеличилось на 27 процентов относительно аналогичного периода 2020-го. В сравнении с июнем 2021-го в июле текущего года спрос повысился на 8,1 процента.

Ранее специалисты Spain-Real.Estate назвали стоимость самой дешевой квартиры у моря в Испании. Недорогая «вторичка» площадью 32,3 квадратного метра находится в городе Торревьеха недалеко от пляжа Плайя дель Кура. За объект придется отдать 39,9 тысячи евро (около 3,4 миллиона рублей).