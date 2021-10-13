Названа минимальная стоимость жилья в самом русском городе Испании

В городе Торревьеха, который называют самым русским в Испании, самая дешевая квартира в октябре 2021-го продается за 2,4 миллиона рублей, следует из материалов портала Spain-Real.Estate, предоставленных «Ленте.ру». Всего на рынке вторичного жилья Торревьехи экспонируется около 800 объектов недвижимости.

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По данным риелторов, минимальный бюджет в 2,4 миллиона рублей позволит приобрести квартиру-студию площадью 29 квадратных метров, расположенную в районе Ла Сиеста. Чуть дороже — 2,7 миллиона рублей — стоит квартира-студия площадью 30 квадратных метров. Объект расположен на расстоянии 1,5 километра от ближайшего пляжа. На территории комплекса есть собственный бассейн.

Замыкает топ-3 наиболее доступных объектов города еще одна студия площадью 30 квадратных метров. Квартира находится в районе Плайя де Лос Локос. Расстояние до моря — 400 метров. Квартира полностью готова к проживанию.

Ранее стало известно, что российские инвесторы начали чаще покупать картины и бриллианты вместо недвижимости за рубежом. По данным аналитиков, за январь−август 2021-го российский спрос на предметы искусства вырос на 40 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, стали популярнее инвестиции в коллекционное вино.