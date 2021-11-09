В Instagram появится платная функция для просмотра эксклюзивного контента

Популярная соцсеть Instagram внедрит платные подписки, которые позволят пользователям просматривать эксклюзивный контент блогеров. О появлении новой функции сообщает ТАСС со ссылкой на новое описание приложения в сетевом магазине AppStore.

Отмечается, что стоимость платных подписок для пользователей из России составит 99 рублей. Об этом свидетельствуют данные на странице приложения в магазине AppStore в разделе «Встроенные покупки», однако сама функция в приложении пока не появилась.

Соответствующий раздел обновился в начале ноября и в американском AppStore. В США стоимость услуги будет составлять от 0,99 до 4,99 доллара. Однако не уточняется, что будут включать в себя разные варианты подписок.

Ранее Instagram выпустил обновление для тех, кто пользуется десктопной версией соцсети. Пользователи сервиса получили возможность публиковать фотографии и видеоролики длиной до минуты прямо в браузере. Прежде публиковать контент можно было только через приложение Instagram, а в браузере контент можно было лишь просматривать.