Названо число перешедших на iPhone 13 российских пользователей Apple

Примерно 1,2 процента пользователей Apple из России приобрели смартфоны серии iPhone 13. Об этом говорится в исследовании совместного предприятия ВТБ и Ростелекома «Платформа больших данных», текст которого оказался в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Аналитики Platforma оценили, какими моделями iPhone чаще пользовались в России при выходе в интернет спустя месяц после старта продаж iPhone 13. Доля пользователей новых флагманов составила 1,2 процента. В разных регионах число перешедших на новые аппараты владельцев различается. Например, в Москве и Подмосковье сосредоточена практически треть всех новых iPhone.

Самыми популярными смартфонами Apple в России назвали модели iPhone 11, которыми владеют около 21 процента пользователей экосистемы американского бренда. Ниже расположены iPhone 7 (включая SE) и iPhone 6 — 17,8 и 15,4 процента соответственно. Далее оказались iPhone 8 и X.

Анонс iPhone 13 состоялся 14 сентября. Продажи новых смартфонов стартовали 24 сентября.

Ранее стало известно, что дефицит новых моделей смартфонов iPhone у российских электронных ретейлеров достиг 80 процентов. Кроме того, наблюдается нехватка и более старых моделей iPhone, а также смартфонов Samsung, Xiaomi, Huawei и игровых приставок.