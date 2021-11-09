Прототип секретного iPhone 4 показали на видео

Секретный прототип iPhone 4 отличался конструкцией и отсутствием логотипа Apple на задней панели. Об этом в своем ролике на YouTube заявил блогер DongleBookPro.

Автор показал прототип смартфона Apple, который оказался в его распоряжении. По словам автора, модель являлась одним из первых редких прототипов iPhone 4, который вышел в 2010 году. Аппарат отличается от вышедшего девайса тем, что не имеет на задней панели яблочка, обозначающего логотип Apple. Вместо него там находится иконка «Звезды смерти» из оригинальной трилогии «Звездных войн».

Также смартфон отличается отсутствием дисплеем Retina, который на самом деле дебютировал в iPhone 4. Автор не обнаружил винтов, которые держат экран на месте, а также гравировки на кнопках регулировки звука. По словам DongleBookPro, внутреннее устройство смартфона также отличаются от конструкции других телефонов Apple.

В своем видео блогер объяснил, почему на задней панели смартфона находится иконка «Звезды смерти». По его словам, таким образом Apple боролась с утечками на производстве. «Видимо, таможня или другие люди должны были подумать, что это какая-то подделка памятных вещей Диснея. По крайней мере, мне так сказали», — отметил блогер.

Ранее на продажу выставили уникальный iPhone с разъемом USB-C. Аппарат создал швейцарский студент-робототехник Кен Пиллонель, которому удалось удалить из устройства стандартный порт Lightning.