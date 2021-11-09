Водитель спас спрятавшегося под двигателем его автомобиля котенка

Житель Таиланда Сетташе Гедчай (Settachet Guedchai) проехал 30 километров до работы на своем автомобиле, после чего остановил транспортное средство из-за странных звуков, сообщает Daily Mail. Оказалось, что под двигателем его машины находился котенок, которого ему удалось вовремя обнаружить и спасти.

Мужчина рассказал, что во время поездки он услышал в автомобиле писк, из-за чего решил остановиться и выявить его источник. Не обнаружив таковой в салоне он заглянул под капот машины и обнаружил торчащий хвост спрятавшегося маленького животного. По его словам, котенок был сильно напуган, поэтому ему с трудом удалось вытащить четвероногое из опасного для него места. Водителя очень удивило то, что котенок смог выжить.

В итоге спаситель решил оставить питомца себе, решив, что мужчине послала его сама судьба. Кроме того он уверен в том, что его новый маленький удачливый друг принесет удачу и ему самому.

Ранее пользователь Reddit под ником Astonished_Hound рассказал историю о том, как выселил из дома свою девушку, которая попыталась избавиться от его кота. По словам парня, его возлюбленной всегда не нравилось животное, однако он не ожидал, что она попытается выгнать кота на улицу.