Проживший на крыше четыре года кот-отшельник отказался спускаться к людям

В турецком городе Чорум кот-отшельник уже четыре года прожил на крыше и отказывается спускаться к людям. Об этом сообщает Daily Mirror.

Местные жители заметили кота, который живет на крыше, около четырех лет назад. Они кормят и поят животное, но никому так и не удалось уговорить свободолюбивого зверя спуститься к людям.

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«Базарные лавочники приносят коту еду и воду. Наряду с обычной кошачьей едой мы оставляем печень, курицу и рыбу. Он приходит за ними после нашего ухода», — рассказал сапожник Ахмет Койлу. Когда у животного заканчивается еда, оно подает людям сигналы и жалобно мяукает, добавил он.

Кот успел стать местной достопримечательностью. По словам владельца чайного магазина Мутталипа Явуза, животное совсем не любит людей, из-за чего осознанно решило держаться от них подальше и жить на крыше в гордом одиночестве.

«Пожарная бригада приезжала три или четыре раза, чтобы снять его с крыши, но безуспешно. В результате владельцы окрестных магазинов решили, что лучший вариант — это поставить на крышу еду и напитки», — заключил Явуз.

Ранее сообщалось, что в американском штате Нью-Гэмпшир к людям вернулся 81-летний старик-отшельник, который почти 30 лет жил в лесной хижине. Бывший лесоруб Дэвид Лидстоун вел уединенную жизнь с 1994 года.