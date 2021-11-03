Парень выселил возлюбленную из дома из-за кота

Пользователь Reddit под ником Astonished_Hound рассказал историю о том, как выселил из дома свою девушку, которая попыталась избавиться от его кота. По словам парня, его возлюбленной всегда не нравилось животное, однако он не ожидал, что она попытается выгнать кота на улицу.

Автор поста рассказал, что девушка переехала к нему несколько недель назад. Недавно парень вернулся домой и не обнаружил своего питомца. «Его не было несколько часов, и я очень сильно волновался, пока мой приятель не принес его обратно в дом, сказав, что нашел его в двух кварталах от моего дома», — поделился герой истории своими переживаниями.

Парень спросил у своей девушки, как кот, который никогда даже не пытался выходить из дома, оказался так далеко. В итоге девушка призналась, что выгнала питомца. «Я был в ярости. Я сказал, что она не имела права выгонять кота. Затем я сказал, что поскольку она думала, что может избавиться от животного, то она должна съехала из моего дома», — рассказал автор поста.

Девушка расплакалась и сказала, что тогда ей придется жить на улице. Однако рассказчик все равно попросил ее собрать вещи и уехать до конца месяца. «Мои друзья думают, что я повел себя слишком резко, но мой кот мог умереть из-за нее. Я не хочу, чтобы она вытворила что-то подобное еще раз», — высказался парень.

В комментариях под постом пользователи осудили поведение девушки и поддержали автора публикации. Многие посчитали, что она может снова попытаться причинить вред питомцу. Они посоветовали автору поста приютить кота у друзей, пока девушка не съедет.