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Девушка не стала есть блюдо по семейному рецепту и оскорбила родственников мужа

Девушка отказалась от приготовленного мачехой мужа пудинга с кровью и оскорбила ее
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Фото: Creativ Studio Heinemann / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Девушка оскорбила родственников мужа отказом съесть черный пудинг из крови животных, рецепт которого передавался из поколения в поколение. Об этом она написала в посте на сайте Reddit.

28-летняя автор поста рассказала, что она американка индийского происхождения, а ее 31-летний муж Массимо (имя изменено) — американец итальянского происхождения. До свадьбы девушка была вегетарианкой, однако за последние три года с подачи мужа отказалась от прошлых убеждений и пристрастилась к мясным блюдам.

«Сначала я ела только домашнюю еду его мамы. Теперь я стала есть курицу, рыбу и бекон, и мне очень нравится текстура и вкус курицы и бекона», — написала она. Не так давно отец ее мужа, Артур, пригласил их к себе в гости в Великобританию, где он живет с другой семьей. В первый день поездки Артур позвал сына и его жену на семейный завтрак, который приготовила мачеха Массимо.

Девушка сказала, что приготовленная еда показалась ей безвкусной, но она решила не обижать хозяйку дома и все съела. Однако вскоре пришло время пробовать главное семейное блюдо — черный пудинг, рецепт которого 100 лет передавался из поколения в поколение. Поскольку в составе пудинга была кровь, автор поста наотрез отказалась его есть. В ответ мачеха Массимо всячески пыталась убедить ее попробовать хотя бы ложечку, а когда попытки не увенчались успехом, обвинила гостью в ксенофобии.

Пользователи оставили множество комментариев под постом. «Я родилась в Великобритании и люблю мясо в любом виде, но вот пробовать черный пудинг нет никакого желания. А мачеха твоего мужа обвинила тебя в ксенофобии, чтобы ты почувствовала себя виноватой. Ну и гадкая же она», — написал один из них.

Ранее сообщалось, что в Риме повар в ресторане подал туристу из США пиццу, которую тот воспринял как оскорбление. Топпингом для пиццы на тонком тесте без соуса послужили картошка фри и нарезанная сосиска.

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