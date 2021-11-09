В американских школах захотели ввести уроки по криптовалюте

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс считает, что школы должны добавить в учебную программу уроки по криптовалюте и технологии блокчейна, пишет CNBC.

Он хочет, чтобы в американских школах ввели такие предметы, поскольку биткоин — «это новый образ мышления». Мэр не уточнил, имел ли он в виду начальную, среднюю школу или высшее образование. Адамс признался, что не сможет объяснить, что такое биткоин, за 30 секунд, поскольку даже у экспертов возникнут проблемы с этим.

Мэр планирует получить свои первые три зарплаты в биткоинах. Он рассматривает возможность запуска специальной для Нью-Йорка криптовалюты, чтобы соперничать с MiamiCoin. Это криптовалюта Майами, жителям можно будет инвестировать в город и получать вознаграждение в биткоинах, покупая токен.

Бывший главный экономический советник экс-президента Барака Обамы Джейсон Фурман выразил обеспокоенность по поводу криптоамбиций Адамса, написав в Twitter, что «это не только плохая экономическая стратегия для Нью-Йорка и плохое инвестиционное решение, но и, кажется, конфликт интересов».

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в сентябре заявил, что США не планируют запрещать криптовалюты, но считают необходимым ужесточить контроль за стейблкоинами (криптовалютами, привязанными к реальным активам — деньгам или ценным бумагам). Страна постоянно усиливает меры регулирования в отношении криптовалют.