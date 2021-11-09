Россиян предупредили об опасности воды из кулера

Эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова сообщила, что не все поставщики питьевой воды в кулерах перед повторным использованием пластиковой тары моют ее и тщательно дезинфицируют. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, в результате внутри бутыли образуются вещества, опасные для здоровья. «Многие потребители считают, что вода в бутылях для кулера намного лучше той, что течет из-под крана. Однако, согласно исследованиям Роскачества, из 20 образцов воды, которые были подвергнуты анализу, в шести случаях выявлены нарушения», — отметила она.

Биохимик добавила, что нарушения касаются превышения норм по содержанию микроорганизмов. Она порекомендовала использовать пурифайер, который можно подключить к водопроводу. Эксперт пояснила, что устройство фильтрует воду от механических частиц, тяжелых металлов и хлора, а также обеззараживает ее с помощью ультрафиолетовой лампы и обогащает минералами.

Ранее директор Западной станции водоподготовки (ЗСВ) «Мосводоканала» Андрей Смирнов сообщил, что вода из-под крана в Москве проходит глубокую очистку, поэтому можно не использовать дома фильтры с угольными картриджами. По словам эксперта, москвичи напрасно устанавливают у себя дома фильтры с угольными картриджами. По сути, они фильтруют уже очищенную тем же способом воду, указал Смирнов.