Оценена опасность воды из-под крана в Москве

«Мосводоканал»: воду из-под крана в Москве можно не фильтровать

Вода из-под крана в Москве проходит глубокую очистку, поэтому можно не использовать дома фильтры с угольными картриджами, заявил РИА Новости директор Западной станции водоподготовки (ЗСВ) «Мосводоканала» Андрей Смирнов.

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По словам эксперта, москвичи напрасно устанавливают у себя дома фильтры с угольными картриджами. По сути, они фильтруют уже очищенную тем же способом воду, указал Смирнов.

Директор станции сообщил, что вода в Москве хорошо очищается, в том числе с применением озоносорбционной и ультрафильтрационной технологий. Ультрафиолетовое излучение, в частности, позволяет расщепить все опасные органические вещества и улучшить санитарно-эпидемиологические свойства воды. Правда, эта методика пока применяется только на ЗСВ. По оценке дегустаторов, вода на станции «живая, похожа на родниковую и вкуснее бутилированной», подчеркнул Смирнов.

ЗСВ обеспечивает водой 45 южных и юго-западных районов Москвы, уточняет агентство. Кроме того, вода со станции подается в Подмосковье — в Видное, Дзержинский и Ленинский округа области.

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