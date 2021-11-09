Блогерша показала «обратную сторону» идеальных фото в Instagram

Австралийская блогерша и модель показала «обратную сторону» идеальных фото в социальных сетях и порадовала фанатов. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram.

Активистка бодипозитива Бри Ленехан (Bree Lenehan) регулярно делится снимки, на которых демонстрирует, как в действительности выглядит ее фигура без фотошопа. На последнем опубликованном коллаже она позирует боком к фотографу, втянув живот и прогнувшись в спине. По словам девушки, такое положение тела визуально делает ее стройной.

На другом изображении Ленехан запечатлена в расслабленной позе, из-за чего на ее животе появились жировые складки. Кроме того, на коже блогерши видны неровности, а именно — целлюлит и растяжки. Она подчеркнула, что на снимке полностью отсутствует ретушь.

«Просто оставлю это здесь. Ваше настоящее тело — без позирования, раздвинутых ног и втянутого живота — выглядит потрясающе! Вы не обязаны менять свою жизнь, глядя на "идеальных" блогеров в Instagram», — подписала Ленехан пост, который набрал 30 тысяч лайков.

Подписчики манекенщицы оценили ее честность в комментариях. «Всегда оставайся реальной!», «Просто королева», «Так важно демонстрировать оба варианта. Спасибо, что остаешься честной», «Лучшая», «Так люблю тебя за искренность», «Спасибо тебе, ты вдохновляешь меня», — высказывались поклонники.

В сентябре блогерша Карина Ирби станцевала в нижнем белье в ответ на оскорбления своей фигуры. На видео она одета в черные стринги, серый кроп-топ и белую укороченную футболку. Ее образ дополнили кольца, браслеты и часы. Девушка также прикрепила к публикации комментарий одного из юзеров.