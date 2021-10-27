Блогерша показала «обратную сторону» идеальных фото в Instagram

Популярная в соцсетях модель и блогерша Мэйв Мэдден (Maeve Madden) показала «обратную сторону» идеальных фото в соцсетях и порадовала поклонников. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram.

Девушка, на страницу которой подписано больше 334 тысяч человек, призвала своих подписчиков не сравнивать себя с другими, поскольку закадровая жизнь отличается от изображения на картинке. Так, она опубликовала несколько коллажей, на которых соединила удачные и неудачные снимки в одних и тех же нарядах.

Например, на первом фото модель запечатлена в полный рост в блестящем мини-платье на фоне цветочной композиции. На другом кадре Мэдден засняли в момент, когда она поправляла волосы с недовольным выражением лица. Помимо этого блогерша показала, что зачастую изображения портит ветер: на одном снимке девушка позирует в белом платье с аккуратной укладкой, тогда как на другом ее волосы полностью заслоняют лицо.

Публикация набрала больше 14 тысяч лайков. Подписчики Мэдден оценили ее честность в комментариях. «Всегда оставайся реальной!», «Я всегда получаюсь так, как ты выглядишь на фото справа», «Так важно демонстрировать оба варианта. Спасибо, что остаешься честной», «Королева», «Так люблю тебя за искренность», — высказывались они.

В июле девушка раскрыла правду о снимках блогеров своим «не самым удачным» фото в бикини. 31-летняя Карина Ибри (Karina Irby) опубликовала пляжное фото в раздельном купальнике без ретуши, показав жировые складки и несовершенства кожи на животе. Она отметила, что так выглядит ее тело «без правильного освещения и продуманного ракурса».

