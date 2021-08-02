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Модель показала «обратную сторону» сексуальных пляжных фото и рассмешила фанатов

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Фото: @anacheri

Популярная в соцсетях модель и блогерша Ана Чери (Ana Cheri) показала «обратную сторону» сексуальных фото в бикини и рассмешила поклонников. Соответствующие кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram.

Так, на первом снимке в серии 35-летняя знаменитость позирует с распущенными волосами спиной к камере. Чери запечатлели на песчаном пляже в купальнике черного цвета. Ее волосы распущены, а свой образ она дополнила серебристыми браслетами на щиколотках. Следом модель разместила неудачный кадр, на котором видно, как ее накрывает волна. «Instagram против реальности», — подписала она пост, который набрал почти 230 тысяч лайков.

Фанаты оценили внешний вид и чувство юмора блогерши в комментариях. «Второй кадр такой забавный!», «Вот она — правда», «Это заставило меня рассмеяться!», «Ты все равно выглядишь потрясающе», «Выражение твоего лица говорит о том, что вода холодная. Однако ты в любом случае прекрасна», — высказались они.

Ранее в июле девушка раскрыла правду о снимках блогеров своим «не самым удачным» фото в бикини. 31-летняя Карина Ибри (Karina Irby) опубликовала пляжное фото в раздельном купальнике без ретуши, показав жировые складки и несовершенства кожи на животе. Она отметила, что так выглядит ее тело «без правильного освещения и продуманного ракурса».

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