Девушка показала способ выглядеть стройной на фото и удивила пользователей сети

Жительница Бразилии показала способ выглядеть стройной на фото. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах Габриела Вейга (Gabbriela Veiga) снимает себя около барной стойки в кроп-топе и коротких джинсовых шортах. В начале видео девушка сутулится и кажется полной. После этого бразильянка выпрямляется, выставляет грудь вперед и отставляет ногу в сторону. Так ее тело выглядит стройным и подтянутым. Публикация набрала 8,2 миллиона просмотров.

Пользователи сети удивились преображению Вейги и высказали свое восхищение в комментариях. «Красотка в любом виде», «Наглядный пример того, что социальные сети — это ложь», «Шикарная фигура», «Правильная осанка все решает», «Вот это трансформер!» — писали они.

Ранее в марте фотограф раскрыла наиболее удачные позы для фото. По словам Бонни Родригес Кшивицки (Bonnie Rodriguez Krzywicki), благодаря правильному положению тела в кадре можно улучшить любой снимок. Например, фотографируясь на пляже в купальнике, эксперт порекомендовала встать на колени, выпрямить спину и отклонить голову назад, чтобы выглядеть стройнее.