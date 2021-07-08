Девушка раскрыла правду о снимках блогеров своим «не самым удачным» фото в бикини

Австралийский модельер раскрыла правду о нереалистичных пропорциях тела блогеров на кадрах в соцсетях с помощью собственного снимка. На ее публикацию в Instagram обратили внимание журналисты Daily Star.

31-летняя Карина Ибри (Karina Irby), на которую подписаны более миллиона человек, опубликовала пляжное фото без ретуши. Девушка позировала в раздельном купальнике в расслабленной позе, демонстрируя поклонникам жировые складки и несовершенства кожи на животе.

«Это мое не самое удачное фото. Я сделала селфи на выходных и, естественно, не собиралась его выкладывать. Но я считаю, что очень важно иногда делиться "искренним" контентом — без правильного освещения и продуманного ракурса, — заявила она в описании. — Это я. Мое тело может быть и таким».

Бодипозитивный пост Ирби набрал более 46 тысяч лайков, пользователи соцсети выразили свое восхищение в комментариях. «Обожаю правдивые посты. С их помощью я чувствую себя намного лучше, ведь у меня тоже неидеальное тело», «Посмотрела на тебя и тоже почувствовала себя красивой», «Шикарное фото, естественная красота — это потрясающе», — высказались они.

В июне еще одна американская блогерша разоблачила выгодные для фигуры позы инфлюэнсеров, которые они принимают на фотографиях в социальных сетях. Фитнес-тренер Хейли Мэдиган (Hayley Madigan) регулярно публикует коллажи, на которых показывает, как ее тело меняется в зависимости от разных ракурсов съемки. На одном из фото она позировала в купальнике с ровной осанкой и втянутым животом, повернувшись боком к камере. Такая поза позволила ей выглядеть стройнее и скрыть недостатки тела.