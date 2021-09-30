Блогерша станцевала в нижнем белье в ответ на оскорбления своей фигуры

Девушка станцевала в нижнем белье на камеру в ответ на оскорбления хейтеров в адрес своей фигуры. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре Карина Ирби (Karina Irby) запечатлена в собственном пентхаусе. На видео она одета в черные стринги, серый кроп-топ и белую укороченную футболку. Ее образ дополнили множество колец, браслеты и часы. Девушка прикрепила к публикации комментарий одного из юзеров, который гласил: «Ты отстой. Мне стыдно за тебя. Никто не хочет видеть жирную женщину, которая неумело танцует макарену. Иди займись спортом, чтобы у тебя появилось расстояние между ногами, выглядишь как кит».

В описании под роликом Ирби ответила на слова хейтера. «Если вы хотите кого-то обозвать или высказать мнение о чьем-то теле, то, по крайней мере, имейте смелость делать это со свой настоящей, а не фейковой страницы. Это самая низкая форма издевательств в интернете. Я вижу таких, как они, повсюду. Также я вижу, что они сильно влияют на психическое здоровье людей. Ужасно то, что мы позволяем этим анонимам влиять на наше мышление. Оставайтесь сильными и получайте удовольствие», — написала она.

Пользователи сети восхитились постом Ирби. «Девочка, ты сногсшибательна!», «Твой аккаунт заставляет меня чувствовать себя в безопасности», «Те, у кого есть время на ненависть к другим — сами не могут смотреть на себя в зеркало. Мне нравятся ваши посты, потому что они напоминают, как прекрасно быть собой!», «Девушка, продолжайте заниматься тем, чем занимаетесь! Вы заставляете людей улыбаться!» — высказывались юзеры.

Ранее в сентябре Карина Ирби показала фигуру на фото без ретуши и восхитила фанатов. Блогерша сфотографировалась в расслабленной позе, продемонстрировав жировые складки на животе. Она подчеркнула, что на снимке полностью отсутствует ретушь.