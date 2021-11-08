Блогерша показала жировые складки на фото без ретуши и восхитила фанатов

Блогерша Карина Ирби (Karina Irby) показала свою фигуру на фотографии без обработки и восхитила фанатов. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном в сети кадре девушка позирует на пляже в купальнике неоново-оранжевого цвета. Блогерша сфотографировала себя снизу, продемонстрировав жировые складки на животе и второй подбородок. Она подчеркнула, что на снимке полностью отсутствует ретушь.

«Я так устаю от фальшивых людей в интернете. Я не знаю, кому они сильнее промывают мозги, себе или своим подписчикам? Жизнь — это намного больше, чем идеальное тело, сумки Chanel и количество подписчиков в соцсетях. Оставайтесь настоящими вместо того, чтобы пытаться доказать всем, что вы тот, кем не являетесь», — подписала пост Ирби.

Поклонники поблагодарили блогершу за публикацию. «Карина, твои слова как всегда поддерживают и воодушевляют!», «Спасибо тебе за то, какая ты есть», «Ты самый лучший блогер в мире», «Ты поддерживаешь меня больше, чем мои собственные родители», «Как всегда в точку!» — писали они.

В сентябре Карина Ирби станцевала в нижнем белье в ответ на оскорбления своей фигуры. На видео она одета в черные стринги, серый кроп-топ и белую укороченную футболку. Ее образ дополнили кольца, браслеты и часы. Девушка также прикрепила к публикации комментарий одного из юзеров.