Названы основные тренды в медицине

Физиолог российского сервиса Engy Health Наталья Крутикова назвала два основных тренда в медицине: развитие предиктивной и интегративной медицины. Их особенности она разъяснила в разговоре с «Лентой.ру» в рамках проекта «КиберРеальность».

В предиктивной медицине расшифровывается геном человека, что позволяет не только узнать его предрасположенность к заболеваниям, но и правильно выбрать лечение уже давших о себе знать болезней. Интегративная медицина воспринимает человеческий организм как единое целое, и врачи лечат не конкретный орган или систему, а рассматривают заболевание в общем.

В будущем болезни можно будет выявлять заранее, когда у человека еще нет явных симптомов. В этом медикам поможет новое оборудование. Оно определит риск развития тех или иных заболеваний у практически здорового человека. Техника распознает первые симптомы и сообщит об этом врачам.

Для контроля над сердечным ритмом компания Engy Health разработала небольшой гаджет. Его пользователям предлагают делать замеры утром и вечером: алгоритм проанализирует изменение сердечного ритма и расскажет о состоянии здоровья хозяина устройства, а заодно даст полезные советы.

«Мы уверены, что измерение вариабельности сердечного ритма в ближайшее время станет таким же привычным компонентом обследования здоровья, как измерение давления в кровеносной системе», — говорит Крутикова. По мнению специалистов фирмы, важно научиться предсказывать заболевания — тогда лечить их будет проще.

Проект «КиберРеальность» посвящен тому, как высокие технологии меняют жизнь россиян и человечества в целом. Он рассказывает о том, как разработки, которые еще несколько лет назад казались фантастическими, сегодня обеспечивают безопасность, помогают в быту, спасают жизни, расширяют горизонты людей с ограниченными возможностями и заботятся о пожилых.

