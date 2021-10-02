В США напрямую подключили мобильные телефоны к спутнику для интернета

Компания Lynk со штаб-квартирой в Вирджинии (США) напрямую подключила сотни обычных мобильных телефонов в США, Великобритании и Багамских Островах к собственному космическому аппарату Shannon для доступа в интернет, пишет ArsTechnica.

Связь использовалась для отправки коротких текстовых сообщений в труднодоспутных регионах и для пользователя не требовала наличия специального оборудования. «По сути, наш спутник выглядит для вашего мобильного телефона как стандартная вышка сотовой связи, — сказал соучредитель и исполнительный директор Lynk Чарльз Миллер.

По его словам, для подключения телефона к спутнику компании пришлось решить несколько технических проблем, в частности, избавиться от помех, создаваемых другими мобильными телефонами, и компенсировать большую величину доплеровского сдвига между космическим аппаратом и наземным смартфоном. «Существующие телефоны и мобильные сети настроены для поддержки сверхскоростных поездов, но не спутников с орбитальными скоростями», — отмечает издание.

Один действующий Shannon обеспечивает доступ к сети только в течение нескольких минут в сутки для небольшого интервала широт. Lynk планирует запустить в 2022 году десять таких спутников на высоту около 500 километров, что позволит охватывать большую часть планеты каждые несколько часов. Непрерывное покрытие в реальном времени требует 1500 спутников.

В настоящее время компания сосредоточилась на предоставлении услуг по отправке текстовых сообщений, уделяя особое внимание возможностям спасения жизни пользователей, оказавшихся в сложной ситуации в труднодоступном районе. В Lynk уверены, что в перспективе развитие спутниковой группировки позволит предоставлять возможность доспупа к широкополосному интернету, конечные цены на который будет устанавливать оператор мобильной связи.

Компания привлекла инвестиции в размере 20 миллионов долларов, большая часть из которых не потрачены. Проведенные Lynk исследования показывают, что обычный мобильный телефон в среднем подключен к наземной сети примерно в 85 процентах случаев. «Таким образом, около 750 миллионов человек в данный момент отключены от сети. Это рынок, который Lynk намеревается занять. На данный момент компания достигла договоренностей с операторами связи с Aliv в Багамских островах и Telecel Centrafrique в ЦАР», — пишет ArsTechnica.

В сентябре Университет штата Огайо, ссылаясь на исследование, направленное на публикацию в журнал IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, сообщил, что система глобального интернета Starlink может использоваться в качестве замены Global Positioning System (GPS) и Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС).