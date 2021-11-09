Индекс Мосбиржи упал на 0,3 процента на открытии торгов

Российский фондовый рынок открылся падением основных биржевых индексов во вторник, 9 ноября. Индекс Мосбиржи на открытии основной торговой сессии на Московской бирже упал до 4205,61 пункта (минус 0,3 процента), индекс РТС — до 1856,07 пункта (минус 0,5 процента).

Лидерами роста «голубых фишек» на 10:08 стали TCS Group, Сбербанк и НЛМК. Бумаги этих компаний подорожали не более чем на 0,5 процента. Больше всего подешевели акции «Полюса», «Полиметалла» и «Газпрома». Падение не превысило 0,9 процента.

Курс доллара составил 71,32 рубля (плюс 0,1 рубля), курс евро — 82,72 рубля (плюс 0,2 рубля). Биткоин, дважды за сутки установивший рекорд, торговался по 67 957,9 доллара за монету (плюс 3,09 процента).

Нефть марки Brent торговалась по 83,28 доллара за баррель (минус 0,18 процента), марки WTI — по 81,83 доллара (минус 0,05 процента). Газовые фьючерсы стоили 930 долларов за тысячу кубометров.

