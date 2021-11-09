СК проверит информацию о проживании троих детей с отцом-наркоманом на Урале

Следственный комитет России (СК) во главе с Александром Бастрыкиным проверит информацию о проживании троих детей в Нижнем Тагиле Свердловской области с отцом-наркоманом. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Свердловской области следствием СК России организовано проведение доследственной проверки по сообщению в СМИ. 8 ноября 2021 года в эфире одного из федеральных телеканалов был опубликован выпуск программы о многодетной семье из города Нижнего Тагила, в которой трое несовершеннолетних детей воспитываются одним отцом. Супруга мужчины и мать указанных детей ранее скончалась», — говорится в сообщении.

Известно, что обвинение прозвучало на Первом канале в программе «Мужское / Женское». По словам участниц выпуска, у их умершей сестры остались трое сыновей — шести, восьми и тринадцати лет. При этом отец мальчиков является наркоманом, против него уже возбуждали уголовное дело из-за халатности в отношении с сыновьями.

Правоохранители намерены тщательно проверить все прозвучавшие в эфире доводы, а также не допустить нарушения прав несовершеннолетних, сообщает СУСК.