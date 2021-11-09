Правнук Сталина стал бездомным

Правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад фактически оказался бездомным после конфликта с отцом. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на его пресс-атташе Вадим Горжанкин.

Потомок советского лидера утверждает, что вынужден ночевать в собственном автомобиле после того, как его отец, алжирец Хосин Бенсаад сменил замки в московской квартире, в которой прописан Селим. По словам Горжанкина, произошедшее можно расценивать, как покушение на жизнь правнука Сталина.

Пресс-атташе пояснил, что конфликт в семье усилился после выхода книги, одним из авторов которой стал Бенсаад. «Ситуация очень обострилась после недавнего выхода книги, которая была подготовлена непосредственно Ланой (писатель Лана Паршина — Прим. ред.) в соавторстве с Селимом», — заявил Горжанкин.

В 2019 году сообщалось, что «черные риелторы» угрожали правнуку Сталина расправой из-за квартиры в центре Москвы. Известно, что Бенсаад — 47-летний художник, с детства страдающий глухотой. Вместе со своей женой, также слабослышащей, он проживает в квартире, которая, по информации издания, находится в районе метро «Китай-город». Площадь квартиры — около 80 квадратных метров, кадастровая стоимость — порядка 30 миллионов рублей. Квартира находится в долевой собственности у Селима Бенсаада и его отца Хосина, постоянно проживающего в Алжире.