Бывший боец MMA расстроил внука Сталина

Бывший российский боец смешанного стиля (MMA) Магомедхан Гамзатханов, выступавший под псевдонимом Волк Хан, сравнил нынешнего президента России Владимира Путина и бывшего лидера СССР Иосифа Сталина. Пост доступен в Instagram-аккаунте 58-летнего россиянина.

Гамзатханов положительно высказался об инициативе Путина провести преобразования в Конституции. В этом отношении он сравнил президента РФ со Сталиным, который, по словам бойца, «объявил войну партработникам».

«Эта Конституция устраивала и устраивает всех, кто колбасит деньги в России, чьи дети и семьи живут за границей за счет россиян», — написал Гамзатханов. Однако, в следующей публикации ветеран MMA заявил, что его пост расстроил множество подписчиков. «От меня отписались 100 человек, в том числе и внук Сталина Яков Джугашвили», — заметил спортсмен. При этом он подчеркнул, что лишь выражает свою точку зрения.

Гамзатханов известен по выступлениям в японской организации Rings. На его счету 21 победа, восемь поражений. Последний поединок в карьере Волк Хан завершил вничью. Россиянин дважды становился чемпионом Rings.

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