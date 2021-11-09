В Совфеде оценили вероятность выхода Польши из ЕС

Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил вероятность выхода Польши из Евросоюза после заявления министра юстиции страны об отказе платить ежедневные миллионные штрафы в пользу Еврокомиссии. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале сенатора.

«Ни Польша не выйдет из ЕС, ни ЕС не выгонит Польшу, а скорее противостояние продолжиться внутри ЕС. Причем такая ситуация, когда будут сохраняться противоречия высокой степени интенсивности внутри ЕС, может длиться довольно долго. Быстрого разрешения конфликта победой одной из сторон ждать не стоит. Но и выхода Польши из ЕС — тоже», — написал Пушков.

Ранее министр юстиции и генпрокурор Польши Збигнева Зебро заявил, что страна прекратит платить ежедневные миллионные штрафы в пользу Еврокомиссии. «Польское государство не может уступить беззаконию — будь то незаконные санкции в отношении шахты „Туров“ или штрафы за изменения в судебной системе», — пояснил он.