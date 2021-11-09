Rolls-Royce обеспечит электричеством миллионы британцев

Более миллиона домов в Великобритании могут быть обеспечены электроэнергией за счет атомной энергетики. Промышленный консорциум во главе с британской компанией Rolls-Royce, которая специализируется на производстве автомобилей, авиационного и энергетического оборудования, приступит к созданию ядерных реакторов нового поколения. Проект получил поддержку правительства страны, сообщает The Guardian.

Компания создаст проект Rolls-Royce Small Modular Reactor, ориентированный на разработку малых модульных реакторов (SMR). Партнерами предприятия станут частная инвестиционная компания BNF Resources, американская компания Exelon Generation и правительство Британии. Инвестиции в проект составят 450 миллионов фунтов стерлингов (612 миллионов долларов). Представители Rolls-Royce отметили, что будут использовать научный опыт британских инженеров, конструкторов и результаты их разработок для запуска своих малых реакторов. Проект SMR также будет основан на технологии, которая применяется в строительстве атомных подводных лодок. Авторы проекта ожидают, что запуск ядерных реакторов позволит генерировать мощность в размере 470 мегаватт. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией 1,3 миллиона домов в Великобритании.

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По словам исполнительного директора консорциума Rolls-Royce SMR Тома Самсона, разработка новых ядерных реакторов поможет Великобритании уменьшить количество выбросов углерода и сократить зависимость страны от ископаемого топлива, создав в том числе рабочие места и новую промышленность. На начальном этапе предполагается постройка пяти реакторов, первый из которых может быть запущен к 2031 году. В последующем планируется запустить парк из 16 малых модульных реакторов по всей Британии.

Правительство страны надеется, что новое поколение SMR будет внедряться быстрее и дешевле, чем традиционные крупномасштабные ядерные реакторы, которые подвержены огромным рискам при строительстве и требуют больших финансовых затрат. На данный момент почти одна пятая часть электроэнергии в Великобритании вырабатывается при помощи 13 ядерных реакторов, при этом более половины этих мощностей (около 7,8 гигаватта) должны быть выведены из эксплуатации к 2025 году. Это может усилить зависимости страны от газовых электростанций и привести к перебоям в поставках электроэнергии.

В 2021 году стабильность энергетической системы Великобритании уже была подорвана. Слабые ветры уменьшили выработку энергии (значительная часть энергобаланса приходится на ветряки), при этом ситуацию осложнил резкий дефицит газа в Европе и продолжающийся рост цен на другие энергоносители, например, уголь.