Дина Саева снялась в нижнем белье и вызвала споры в сети

Российская блогерша Дина Саева, которую прозвали «Королевой TikTok», поделилась снимками в откровенном образе и вызвала споры среди подписчиков. Фотографии появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах 22-летняя знаменитость запечатлена на кровати в своей комнате. Она одета в черное кружевное нижнее белье, длинные полупрозрачные перчатки и босоножки на каблуках. Ее волосы заплетены в косы, а на лицо нанесен яркий макияж. «Pardon my pretty ("Извините меня за красоту")», — подписала она пост, набравший 343 тысячи лайков.

Пользователи сети раскритиковали наряд Саевой в комментариях под постом. «Попробовала вкус денег и славы. Она продала веру и честь», «Она стала хуже. Испортилась», «Мне было бы стыдно перед братом», «Тебе не стыдно, Мадина? Кем ты была, и кем ты стала», «Опомнись, ты же мусульманка», — высказывались они.

Однако другие оценили внешний вид блогерши. «Это слишком горячо!», «Дина, ты просто ракета!», «Я люблю тебя!», «Ты самая красива женщина в мире», «Я не могу понять, как можно быть такой идеальной!» — писали юзеры.

В октябре Дина Саева снялась в оголяющем грудь бикини и вызвала споры среди подписчиков. Знаменитость снялась в блестящем купальнике из страз, оголяющем ее грудь. Образ девушки, лежащей в воде, дополнили яркий макияж и маникюр синего цвета. На размещенных изображениях видно, что Саева лежит внутри огненного кольца.